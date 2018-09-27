Пенсионную реформу приняли в третьем чтении. За проголосовали только единороссы

Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в третьем, окончательном, чтении 27 сентября. Законопроект с поправками поддержали 332 депутата, 83 проголосовали против. Теперь документ должен получить одобрение Совета Федерации и подпись президента РФ.

Сообщается, что на заседании Госдумы «по уважительным причинам» отсутствовали 7 единороссов, все они поддержали реформу. Шесть отсутствующих парламентариев от «Справедливой России» проголосовали против закона. Депутаты из КПРФ, СР и ЛДПР выступили против законопроекта, заявив, что он направлен на отнимание денег у бедных россиян.

Представитель «Единой России» возразил на это, что без принятия закона государство могло лишь поддерживать пенсии в нынешнем состоянии.

«Через несколько лет пенсия бы превратилась в маленькое, плоское пособие, которое получала бы половина нетрудоспособного населения. Наше ничегонеделание обрекло бы людей на тотальную нищету», – заявил депутат Андрей Исаев.