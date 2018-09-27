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Общество
27.09.2018 13:48
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Пенсионную реформу приняли в третьем чтении. За проголосовали только единороссы

Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в третьем, окончательном, чтении 27 сентября. Законопроект с поправками поддержали 332 депутата, 83 проголосовали против. Теперь документ должен получить одобрение Совета Федерации и подпись президента РФ. 

Сообщается, что на заседании Госдумы «по уважительным причинам» отсутствовали 7 единороссов, все они поддержали реформу. Шесть отсутствующих парламентариев от «Справедливой России» проголосовали против закона. Депутаты из КПРФ, СР и ЛДПР выступили против законопроекта, заявив, что он направлен на отнимание денег у бедных россиян. 

Представитель «Единой России» возразил на это, что без принятия закона государство могло лишь поддерживать пенсии в нынешнем состоянии. 

«Через несколько лет пенсия бы превратилась в маленькое, плоское пособие, которое получала бы половина нетрудоспособного населения. Наше ничегонеделание обрекло бы людей на тотальную нищету», – заявил депутат Андрей Исаев. 

Справка:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня. Представленный правительством законопроект предполагал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет. 29 августа Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х. В своем обращении Путин пообещал «защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда». После этого в законопроект были внесены 200 правок.

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