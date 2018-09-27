Конгресс США не примет новых антироссийских санкций до ноября

Конгресс Соединенных Штатов не будет вводить никаких санкционных мер, касающихся в том числе суверенного долга и энергетической сферы России, до завершения ноябрьских выборов.

Никаких обсуждений ограничений в отношении России не запланировано вплоть до 6 ноября. Об этом 27 сентября сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в Республиканской партии США.

Палата представителей собирается уйти на каникулы в конце этой недели, а вернуться в начале ноября. При этом Сенат имеет право рассмотреть предложения по санкциям и до выборов, однако президент Дональд Трамп не сможет их одобрить без вердикта конгресса.

Сенатор Крис ван Холлен, автор законопроекта о санкционном давлении, подтвердил, что ситуация в палате представителей "иная", чем в Сенате, который может сказать свое мнение по новым санкциям до выборов.

При этом подчеркивается, что некоторые ограничения могут быть приняты и без конгресса, например, второй раунд санкций из-за отравления Скрипалей.

Напомним, что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы, которые помогут избрать членов палаты представителей конгресса США, сенаторов и губернаторов.