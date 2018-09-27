Смольный определился с новым участком под частный зоопарк. Зверинец может появиться в Сестрорецке вместо Академии гольфа

Новый петербургский зоопарк может появиться в Сестрорецке. Об этом 27 сентября сообщила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк в ответ на запрос депутата Законодательного собрания Надежды Тихоновой.

Парламентария интересовала судьба Ржевского лесопарка. Ранее комитет рассматривал эту зону под частный зоопарк. Как утверждает Тихонова, комиссия по внесению изменений в Генеральный план инициативу комитета по инвестициям не поддержала, и Ржевский лесопарк в таком ключе больше не упоминают. Эту информацию ей подтвердила Ирина Бабюк. Новый участок, где может появиться зверинец, по её словам, расположен в Сестрорецке на Приморском шоссе, участок 1 (западнее пересечения с Зеленогорским шоссе). В связи с этим комитет предложил перевести указанную территорию из функциональной зоны Р0 (рекреационные зоны спортивных сооружений и пляжей) на Р3 (рекреационные зоны отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов различного типа дачного фонда).

Как отмечает Тихонова, ранее этот участок передали ООО «Гольф Дюны» под строительство «Академии гольфа», однако, судя по всему, инвестиционные условия компания так и не выполнила, и теперь должна городу десятки миллионов рублей.