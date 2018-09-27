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Город
27.09.2018 13:40
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Смольный определился с новым участком под частный зоопарк. Зверинец может появиться в Сестрорецке вместо Академии гольфа

Новый петербургский зоопарк может появиться в Сестрорецке. Об этом 27 сентября сообщила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк в ответ на запрос депутата Законодательного собрания Надежды Тихоновой.

Парламентария интересовала судьба Ржевского лесопарка. Ранее комитет рассматривал эту зону под частный зоопарк. Как утверждает Тихонова, комиссия по внесению изменений в Генеральный план инициативу комитета по инвестициям не поддержала, и Ржевский лесопарк в таком ключе больше не упоминают. Эту информацию ей подтвердила Ирина Бабюк. Новый участок, где может появиться зверинец, по её словам, расположен в Сестрорецке на Приморском шоссе, участок 1 (западнее пересечения с Зеленогорским шоссе). В связи с этим комитет предложил перевести указанную территорию из функциональной зоны Р0 (рекреационные зоны спортивных сооружений и пляжей) на Р3 (рекреационные зоны отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов различного типа дачного фонда).

Как отмечает Тихонова, ранее этот участок передали ООО «Гольф Дюны» под строительство «Академии гольфа», однако, судя по всему, инвестиционные условия компания так и не выполнила, и теперь должна городу десятки миллионов рублей.

Справка:

Идея строительства нового зоопарка обсуждается в Петербурге последние 20 лет. Еще в 1996 году губернатор Владимир Яковлев распорядился выделить 300 га под новый зверинец в Приморском районе. Но проект не был реализован. Следующий губернатор Валентина Матвиенко продвинулась дальше. При ее содействии компания «Интарсия» совместно с французскими коллегами в 2008 году разработала проект зоопарка в Юнтолово. На предварительные этапы реализации проекта (с учетом затрат на проектирование) из бюджета было потрачено около 800 млн рублей. Планировалось, что общая площадь нового зоопарка составит 288 га, но под само строительство собирались отвести 85 га. В основу проекта была заложена идея содержания животных в естественной среде: просторные вольеры, «тропические дома», отсутствие клеток, большая территория с продуманной системой переходов. Планировалось, что в зоопарке будет более 300 видов животных и его смогут посещать до 3,5 млн человек в год. Общая стоимость проекта оценивалась в 25 млрд рублей. В том числе 15 млрд рублей собирались вложить в первую очередь, которую обещали построить к 2016 году. Но строительство начать не успели. А в 2012 году, уже при губернаторе Георгии Полтавченко, город от проекта в Юнтолово отказался. Общественности объяснили, что зоопарк нарушит экосистему Юнтоловского заказника. Город стал рассматривать другие площадки для размещения зоопарка — на территории Ржевского лесопарка, в Юкках, в парке Интернационалистов, в поселке Солнечном. Власти даже призывали горожан голосовать за новое место под зоопарк, которое обещали выбрать летом 2014 года. Но так и не сделали этого. Администрация города решила, что зоопарк слишком дорого обойдется и без того дефицитному бюджету.

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