Шлюзы на петербургской дамбе снова закрыли до вечера. От расписания отклонились два больших пассажирских судна

Петербургская дамба была открыта лишь пять часов. Около часа дня 27 сентября шлюзы комплекса защитных сооружений (КЗС) снова закрыли из-за вновь набирающего силу шторма.

«С учетом сложной штормовой обстановки, при сохраняющемся сильном западном и северо-западном ветре, порывами до 24 м/с, и повторно возникшей угрозе повышения уровня воды, принято решение о закрытии комплекса защитных сооружений. Движение приводных механизмов защитных затворов начато в 11:47 МСК 27 сентября. Все затворы КЗС заняли положение «Закрыто» в 12:45», – сообщили в Дирекции КЗС.

По предварительной информации, дамбу откроют около девяти-десяти часов вечера, после того как большая вода начнет спадать. Синоптики прогнозируют максимальные значения уровня воды на 21:00. По состоянию на 13:13 уровень воды у «Горного» в центре Петербурга составляет 129 сантиметров, в районе КЗС со стороны залива вода поднялась до 95 сантиметров, в районе Невской губы – до 74.

В пассажирском порту Петербурга застряло норвежское судно Viking Sun, которое должно было выйти еще утром. По новому расписанию, оно должно отчалить в 18:00, но, видимо, время вновь придется перенести. Еще один пассажирский лайнер Norwegian Breakaway застрял из-за шторма в порту Таллина. В расписании на сайте пассажирского порта Петербурга значится новое время прибытия – 19:00 29 сентября.