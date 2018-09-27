Изгонявшему бесов из Исаакия прописали помощь психиатра

На принудительное лечение отправил суд петербуржца, бившего стекла в Исаакиевском соборе. Врачу-неврологу, который при помощи лома изгонял из храма бесов, прописали лечение у психиатра — впрочем, в амбулаторных условиях.

На заседании 27 сентября Октябрьский суд Петербурга усмотрел в действиях 32-летнего местного жителя состав статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»). 11 декабря 2017 года мужчина, находясь у восточного входа в Исаакиевский собор, ломом повредил дверь восточного фасада и разбил витраж. Ущерб федеральному памятнику подсчитали до копейки: 100 688, 23 рубля.

«Фигурант освобожден от уголовной ответственности с применением к нему принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения и наблюдения у психиатра в амбулаторных условиях», – отметили в пресс-службе судов Северной столицы.

Напомним, сам мужчина утверждал, что изгонял бесов из храма. Его мать в разговоре с «Фонтанкой» рассказала о бургерах с феназепамом, которыми она накануне кормила своего сына. Сразу же после нападения на Исаакий петербуржца увезли в психиатрическую больницу.