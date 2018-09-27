«Лаборатория Касперского»: 2/3 россиян используют смартфоны, чтобы избежать живого общения

Две трети (71%) владельцев цифровых гаджетов в России смотрят на экран своего устройства лишь для того, чтобы избежать общения с другими людьми. Ещё 66% изображают, что заняты чем-то важным на своём смартфоне, если чувствуют себя некомфортно среди окружающих. Такие данные приводит «Лаборатория Касперского» по итогам исследования, которое проводилось минувшим летом.

Взаимодействовать с другими людьми через гаджеты сегодня предпочитает уже каждый третий владелец смартфона, планшета или ноутбука в России. Каждый второй пользователь (50%) ежедневно используют гаджеты, чтобы убить время. А 47% респондентов каждый день используют мобильные устройства для развлечений.

Вместе с новыми привычками смартфоны одарили россиян и новыми фобиями. 30% респондентов беспокоятся, что не смогут развлечь себя, не имея цифрового устройства. 32% полагают, что им гораздо сложнее будет заказать такси или оформить доставку покупок без гаджета. А 8% искренне переживают, что без смартфона не смогут сделать вид, что заняты, когда им не захочется с кем-то разговаривать.

На этом фоне растёт количество вредоносных программ для мобильных устройств. «Почти на 74% в первом полугодии 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года», – отметил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.