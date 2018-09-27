Российский МИД возмущен «ошибочными» ударами сил НАТО в Афганистане

Российское внешнеполитическое ведомство указывает, что атаки натовских сил на страну Центральной Азии становятся повседневной реальностью.

«Возмущены тем, что «ошибочные» удары натовских сил в этой стране становятся уже чуть ли не повседневной реальностью. При этом никто не несёт за это ответственность. Считаем сложившуюся ситуацию следствием грубых просчётов руководства США в Афганистане и ошибочной ставки Белого дома на силовое решение проблем этой страны», – сообщается 27 сентября в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД указывает, что только за последнюю неделю было зафиксировано три таких «ошибочных» удара, в результате которых погибли мирные жители, в том числе женщины и дети. Российские дипломаты призвали привлечь к ответственности виновных. МИД особо подчеркивает, что НАТО никак не комментирует произошедшее, не отрицая убийства простых афганцев.

Ранее Североатлантический альянс объявил об отсутствии планов покидать республику, так как это якобы может привести к усилению позиций террористов.