СМИ сообщают об отставке главы Северо-Западной таможни — из-за утраты доверия

Северо-Западное таможенное управление официально осталось без руководителя. 26 сентября глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин подписал приказ об увольнении Александра Гетмана со службы в таможенных органах.

Как следует из текста приказа, Александра Гетмана уволили «за совершение коррупционного правонарушения», сообщает 27-го числа портал «провэд.рф».

По данным специализирующегося на таможенной тематике сайта, Гетман не исполнял обязанности начальника СЗТУ с 17 сентября из-за болезни. За три дня до этого, 14-го числа, администрация президента РФ отказала ему в присвоении звания генерал-полковника таможенной службы, якобы также ссылаясь на утрату доверия. Впрочем, еще весной СМИ писали о том, что Москва посоветовала главе управления искать новую работу: в начале года руководители ряда подведомственных ему таможен стали фигурантами уголовных дел коррупционного характера.