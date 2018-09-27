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27.09.2018 12:56
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Депутаты не увидели массовых нарушений на митинге против пенсионной реформы 9 сентября. «Сторонники Навального виноваты сами»

Комитет по законодательству петербургского парламента отказался поддержать идею парламентского расследования событий 9 сентября на митинге против пенсионной реформы. Депутаты не увидели нарушений, сообщает 26 сентября корреспондент «Фонтанки».

Инициировать расследование предлагали 12 депутатов от «Партии Роста», «Яблока», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. По их мнению, действия чиновников Смольного, отозвавших согласование митинга на площади Ленина, привели к массовым нарушениям прав горожан.

Как посчитали участники комитета по законодательству, авторы обращения не смогли доказать конкретных фактов нарушений. Представители комитета по законности и правопорядку, выступая на заседании, напомнили о том, что правоту их юридических действий подтвердил суд, да и митинговать в месте прорыва трубы было небезопасно.

«Представители Навального – агрессивная группа, которая не приемлет соглашение с действующей властью. Я считаю, что органы власти предприняли все возможные действия, чтобы не допустить нарушений прав», – подытожил зампред комитета по законности Смольного Валерий Белоцерковский.

Депутат от партии «Единая Россия» Сергей Купченко заявил, что ответственность за происходящее лежит в первую очередь на организаторах, которые вывели на несанкционированную акцию несовершеннолетних. Его поддержал вице-спикер парламента Сергей Соловьев: «Мы не услышали фактов грубых нарушений прав граждан, заявители парламентского расследования больше говорили о мести. Да, было 600 задержанных, но это одни и те же люди, которые из раза в раз ходят на митинги и провоцируют полицию. Сотрудники полиции защищали права граждан, работали грамотно и профессионально, реагируя на провокации».

В поддержку парламентского расследования высказался депутат Максим Резник. По его словам, отказать в согласовании митинга было решением политическим. «Как пишут в телеграм-каналах, это указание из администрации президента. Тогда, когда оно поступило, и появилась эта фейковая история с трубой. Я не хочу, чтобы мне врали. Более того, решения о согласовании митинга, да и никакие решения, не могут приниматься на основании политических предпочтений. Враньё не может являться основой государственной политики».

В заключение обсуждения глава комитета по законодательству Денис Четырбок заявил, что фактов нарушения прав заявители расследования не предоставили, а инцидент с аварией действительно имел место быть, что подтвердили технические специалисты. «Ну и посудите сами, неужели если бы сгорел вокзал, вы бы потащили людей на пепелище митинговать?» – добавил депутат.

В итоге против проведения парламентского расследования высказались семь депутатов, четверо проголосовали за.

Справка:

Акция против повышения пенсионного возраста, заявленная сторонниками Алексея Навального, прошла в Петербурге 9 сентября.  Изначально согласованное мероприятие получило статус несанкционированного из-за ремонтных работ 100-летней трубы.  В результате больше 600 человек доставили в отделы полиции, 80 из них оказались несовершеннолетними.

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