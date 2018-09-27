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Авто
27.09.2018 12:57
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Geely запустила в продажу седан Emgrand 7 – в своих новых салонах

Китайская компания Geely расширила свою дилерскую сеть в России, открыв десять новых центров в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Брянске, Воронеже, Рязани, Йошкар-Оле, Ижевске и Сургуте, а также выпустила в продажу обновлённый седан Geely Emgrand 7, сообщает пресс-служба компании.

Geely запустила в продажу седан Emgrand 7 – в своих новых салонах

Модель оснащается рядным 4-цилиндровым 1,8-литровым двигателем с механической коробкой передач либо вариатором. Мощность двигателя – 133 л.с. при 6000 оборотах в минуту, максимальный крутящий момент 170 Н-м развивается при 4400 оборотах в минуту. Расход топлива – 7,8 литра на 100 км в модели с вариатором и 7,9 литра в модели с «механикой». Седан способен развить скорость 185 км/ч, что на 5 км/ч больше, чем предшественник.

Размеры Emgrand 7 – 4631 на 1789 на 1479 мм, колесная база – 2650 мм. Вместимость багажного отделения – 680 литров.

В экстерьере обновлённой модели изменились бампер и радиаторная решётка. Появились светодиодные дневные ходовые огни, система бесключевого доступа и запуск двигателя при помощи кнопки Start/Stop. Среди ассистентов такие системы безопасности, как поддержание курсовой устойчивости, антиблокировочная и антипробуксовочная системы, помощь при экстренном торможении.

Панели в салоне выполнены с использованием мягкого пластика. Сиденья с двухкомпонентным уплотнителем подстраиваются под форму тела. Данные о расходе топлива, пробеге, давлении в шинах и их температуре выводятся на 4,2-дюймовую TFT-панель. В комплектации «Люкс» сидения отделаны искусственной кожей, установлена аудиосистема на шесть динамиков.

Цены на модель с 1,8-литровым двигателем с «механикой» в комплектации «Комфорт» начинаются от 879 990 рублей, на модель с вариатором в комплектации «Люкс» — от 969 990 рублей.

Справка:

Geely в России (ООО «Джили-Моторс») является дочерним предприятием Geely International Corporation и эксклюзивным дистрибьютором марки Geely в России. В настоящий момент дилерская сеть компании представлена в 49 российских городах и насчитывает 59 дилерских центров. Модельный ряд Geely представлен флагманским кроссовером Geely Atlas, бизнес-седаном Emgrand GT, седаном Emgrand 7, кроссовером Emgrand X7.

Geely Holding Group, основанная в 1986 году, сегодня является одним из ведущих китайских автопроизводителей, представленных на домашнем и зарубежных рынках. В Geely Holding Group входят: крупнейший частный автопроизводитель Китая Geely Auto, компания Volvo, малазийский Proton и британский Lotus, а также Lynk&Co, производитель лондонских кэбов London Electric Vehicle Company, разработчик летающих автомобилей Terrafugia, один из крупнейших мировых производителей трансмиссий Drivetrain Systems International (DSI). Geely Holding Group принадлежат 12 заводов на территории Китая и еще шесть по всему миру, а также научно-исследовательские центры в Китае, Швеции и Англии, дизайн-бюро в Шанхае, Гётеборге, Барселоне и Лос-Анджелесе.

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