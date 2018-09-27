Строительство
Военная ипотека на покупку квартир в ЖК «Полис на Неве»
ГК «Полис Групп»
Теперь приобрести квартиры по программе «Военная ипотека» можно в жилом комплексе «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44.
Объект «Полис Групп» аккредитован Банком «Санкт-Петербург» и Связь-Банком.
Уточняйте подробности в отделе продаж «Полис Групп».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.
ПАО АКБ «Связь-Банк» лицензия Центрального банка №1470 от 21.11.2014г.
Справка о компании СК «Полис Групп»
Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/