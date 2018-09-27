Семак: Писали, что я сошел с ума и погиб, решив возглавить «Зенит»

Перед тем, как возглавить футбольный клуб «Зенит», Сергей Семак сильно сомневался, стоит ли это делать. По словам специалиста, его смущало большое количество проблем, которые накопились у петербургской команды.

«Я считал, что это не самый лучший момент, чтобы приходить. Очень много проблем, на мой взгляд. Большое количество игроков, под какую-то четкую схему игроки не подходили на сто процентов. Микроклимат. Требование результата и все остальное. Все складывалось в цепочку, накатывало волной и заставляло меня задуматься. Почти везде в СМИ можно было встретить: «Семак с ума сошел – пошел в «Зенит». Погиб, потерял, пропал и так далее. Это был рискованный шаг с моей стороны», – заявил Семак в эфире телеканала «Россия 24».

Однако он все-таки согласился стать главным тренером «Зенита», потому что «нужно принимать вызов, каким бы он ни был». «Тем более что это действительно интересно, такое предложение может получить далеко не каждый. Я это прекрасно понимал. Было над чем продумать», – подчеркнул Семак.

Сергей Семак отыграл в «Зените» в качестве футболиста с 2010 по 2013 год. В 2013 закончил игровую карьеру и перешел на работу в тренерский штаб сине-бело-голубых. В 2016 году возглавил «Уфу». Вернулся в «Зенит» летом 2018 года, сменив Роберто Манчини, под руководством которого петербуржцы заняли пятое место, повторив худший результат за пять лет. В сезоне 2018/19 после 8 туров «Зенит» идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя на 6 очков. К этому моменту сине-бело-голубые остаются единственной командой в чемпионате без единого поражения.