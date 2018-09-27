Кресла с ортопедическими свойствами

предоставлено компанией “Кулик Компани”

Длительное сидение за компьютером чревато напряжением и болями в спине, и со временем можно «заработать» множество проблем с позвоночником.

Именно поэтому важно выбрать хорошее компьютерное кресло, которое позаботится о вашей осанке и предупредит развитие болезней спины. Ортопедическая мебель – верный помощник в заботе о здоровье.

KULIK SYSTEM – разумный выбор

Итальянская компания KULIK SYSTEM – один из лидеров в области изготовления эргономичной мебели. В ассортименте производителя представлено множество кресел с ортопедическими свойствами. Каждое изделие – результат слаженной работы конструкторов, дизайнеров, докторов вертебрологии и других специалистов, которые неустанно трудятся над очередной разработкой. В итоге потребители со всего мира получают возможность прибрести ортопедическое кресло и ощутить максимальный комфорт.

предоставлено компанией “Кулик Компани”

Конструкция мебели создана таким образом, чтобы повторять анатомические контуры тела пользователя, корректировать осанку и предупреждать появление заболеваний позвоночника. Изделия обладают большим количеством полезных функций, а именно:

снижают напряжение на шею;

позволяют дышать полной грудью;

минимизируют давление массы тела на копчик;

контролируют правильное положение таза;

Отдельного внимания заслуживает внешний вид мебели. Каждая модель уникальна и неповторима. Специалисты разрабатывают индивидуальный дизайн кресел, чтобы любой покупатель мог найти своего фаворита.

ООО «Кулик Компани», ИНН: 7714385870, адрес: М.О., г. Люберцы, рабочий посёлок Октябрьский, ул. Ленина, д. 55А, 3-й этаж, пом. №2