В Петербурге задержали коллегу адвоката Федотова, который за 30 млн обещал бизнесу прекращение дела о контрабанде

Юрист петербургской компании ООО «Фордевинд» Сергей Зимин задержан по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает городское управление СК 27 сентября.

Как ранее писала «Фонтанка», по версии следствия, Зимин сообщил коллеге Михаилу Федотову о тяжёлом положении бизнесменов, занимающихся в Ленобласти перевалкой нефтепродуктов. Их груз остановили на Кингисеппской таможне. Зимин предложил знакомому поучаствовать в процессуальной судьбе коммерсантов.

Накануне оперативники отдела «М» (кураторы силового блока) регионального УФСБ нанесли визит в личный кабинет адвоката Федотова на Марата, 92. Это произошло после того, как его знакомый занес ему муляж в виде 30 миллионов рублей. Сумма должна была избавить бизнес от уголовной угрозы за контрабанду.