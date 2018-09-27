Джулиан Ассанж ушел с поста редактора WikiLeaks

Основатель WikiLeaks заявил, что больше не может исполнять свои обязанности, однако он продолжит заниматься публикацией расследований.

«В связи с чрезвычайными обстоятельствами, когда основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в течение шести месяцев находится в изоляции, не считая визитов адвокатов, и самовольном заключении в посольстве Эквадора, Кристина Храфнссона назначили главным редактором WikiLeaks», – сообщается 27 сентября в твиттере организации.

При этом Ассанж остается издателем WikiLeaks. Храфнссон работал в организации с 2010 по 2016 год, занимаясь проектами, связанными с юриспруденцией.

Сайт WikiLeaks был открыт в 2006 году. Он прославился публикацией расследований и секретных материалов о коррупции и злоупотреблениях в различных странах мира. Целью некоммерческой организации была объявлена «неотслеживаемая публикация и анализ документов, ставших доступными вследствие утечки информации». В 2010 году сайт опубликовал секретную информацию о действиях США в Ираке, а также пытках в лагере для задержанных в Гуантанамо. Основатель WikiLeaks поселился на территории эквадорского посольства в Лондоне в 2012 году, когда он был объявлен в розыск по обвинению в изнасиловании. Дело было закрыто, но Ассанж не торопился покидать диппредставительство, опасаясь, что его все равно выдадут Швеции, а затем США, где ему грозит смертная казнь из-за публикации секретной информации, в том числе о деятельности военных США в Ираке. На его содержание эквадорцы потратили больше пяти миллионов долларов. У Ассанжа есть эквадорский паспорт.