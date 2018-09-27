Индия игнорирует угрозы США. Моди окончательно решил купить российские системы ПРО С-400

Индия, несмотря на угрозы со стороны США, приняла окончательное решение подписать с Россией соглашение о приобретении "пяти современных ракетных систем С-400 "Триумф" за 5,43 млрд долларов, сообщила газета Times of India, ссылаясь на источник в правительстве.

Такое решение было принято накануне на заседании комитета кабинета министров по безопасности, проходившее под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщает издание, отмечая, что официально об этом решении правительства Индии пока еще не объявлено.

СМИ Индии отмечает, что контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" может быть подписан в ходе предстоящего 4-5 октября визита президента России в Индию. При этом подчеркивается, что Индия пошла на заключение контракта, несмотря на угрозу финансовых санкций США, которые на прошлой неделе были введены против Китая за покупку аналогичных систем у России. первые системы поступят в Индию в течение двух лет после подписания контракта, все пять – за 4-5 лет.

Межправительственное соглашение о поставке в Индию С-400 "Триумф" было подписано в октябре 2016 года, однако контракт на поставку этих систем ПВО до сих пор не заключен. По словам замглавы ФСВТС России Владимира Дрожжова, речь идет о поставках пяти полков С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай. Официально сообщалось о контракте на поставку 4 дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.