Селфи с Обамой в Хельсинки стоит 2000 евро

Две тысячи евро заплатили некоторые за встречу и возможность сделать селфи с экс-президентом США Бараком Обамой.

Как сообщает Ilta-Sanomat, бывший лидер Соединённых Штатов сегодня, 27 сентября, выступит в Хельсинки на полях крупнейшего в Северной Европе бизнес-форума Nordic Business Forum. Вип-билет на мероприятие, включающий кратковременное общение с Обамой, в предварительной продаже стоил около 2000 евро. Круглую сумму выложили 73 человека. У них на всех будет полчаса, и за это время, как предполагается, каждый сможет обменяться с бывшим главой США парой фраз и сделать совместное фото.

Nordic Business Forum проходит в Хельсинки 26–27 сентября. Он собрал 7500 владельцев и топ-менеджеров компаний из 40 стран, в том числе из России. В этом году он сосредоточится на таких темах как стратегия, максимальная производительность и искусственный интеллект.