Ватикан отстранился от вопроса автокефалии Украинской церкви. «Святой престол не давал и не намерен давать никакой оценки»

Ватикан отмежевался от солидарности с украинскими властями по вопросу предоставления независимости Украинской церкви от РПЦ. Представители Католической церкви в Киеве подчеркнули, что это внутренний вопрос православных, в который Рим предпочитает не вмешиваться.

«Апостольская нунциатура на Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым престолом, для которого вопросы создания единой Украинской православной поместной церкви являются внутренним вопросом Православной церкви, относительно которого Святой престол не давал и не намерен давать никакой оценки», – так сказано в заявлении, опубликованном 26 сентября на сайте Апостольской нунциатуры.

До этого в МИД Украины сообщили о встрече главы ведомства Павла Климкина с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Якобы представитель Католической церкви заявил о том, что «уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви».

«Этот процесс уже начался, и возврат к status quo невозможен. Поддержка Святого престола и четкая позиция относительно предоставления томоса является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога», – заявляли в МИД.

Напомним, Киев инициировал вопрос об отделении Украинской церкви от Русской, притом что по факту УПЦ и так независима в принятии своих решений. Власти соседнего государства обратились к Константинопольскому патриарху, который в одностороннем порядке принял положительное решение и направил в Киев своих экзархов — для подготовки автокефалии. Иерархи РПЦ возмутились таким решением и фактически разорвали отношения с Фанаром (так называется резиденция Вселенского патриарха). Глава УПЦ митрополит Онуфрий отказался встречаться с посланцами Константинополя. Вчера стало известно, что владыка внесен в базу «Миротворца» как «агент влияния РПЦ».