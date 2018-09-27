Setl City строит продолжение Комендантского проспекта

Setl City

Setl City приступила к строительству нового участка Комендантского проспекта от Глухарской улицы до реки Каменки рядом с ЖК «Чистое небо». Проектную и рабочую документацию подготовил застройщик за собственный счет. Плановый срок завершения работ – второе полугодие 2019 года.

Новый участок Комендантского проспекта представляет собой шестиполосную магистраль длиной около 900 метров с местным увеличением до восьми полос, разделителями, ограждениями, газонами, выделенной полосой для велосипедистов, пешеходными дорожками. В настоящее время ведется строительство боковых проездов от перекрестка с Плесецкой улицей до реки Каменки.

Отметим, что в рамках проекта «Чистое небо» компания Setl City за собственный счет разработала проектную и рабочую документацию для строительства ряда магистральных и внутриквартальных дорог. Среди них – ул. Плесецкая от Комендантского пр. до пр. Королева, пр. Королева от ул. Плесецкая до Глухарской ул., перекресток ул. Плесецкой и пр. Королева. Документация прошла государственную экспертизу и была передана в ведомственные комитеты правительства Петербурга.

На текущий момент Setl City на свои средства построила перекресток пр. Королева с Плесецкой ул., боковой проезд Плесецкой ул. от пр. Королева до Комендантского пр. и частично – пр. Королева от Глухарской ул. до Плесецкой. Работы значительно улучшили транспортную доступность жилого комплекса.

ЖК «Чистое небо» – проект комфорт-класса в Приморском районе Петербурга. Уже введены в эксплуатацию 5 жилых домов, работает муниципальный детский сад, рассчитанный на 190 малышей. Строительство второго детского сада на 190 детей с бассейном компания планирует завершить уже в конце текущего года. В ЖК также возводится современная общеобразовательная школа на 1100 учащихся с двумя бассейнами. Все указанные образовательные учреждения спроектированы и строятся за счет собственных средств Setl City.

Setl City

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations