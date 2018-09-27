Стратегические бомбардировщики ВВС США пролетели вдоль китайской границы

Бомбардировщики Б-52 американских ВВС пролетели над водами Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщает South China Morning Post 27 сентября.

«Вечером в среду, 26 сентября, самолеты совершили запланированные вылеты в Восточно-Китайском море», — заявил спикер Пентагона Дэйв Истберн. Бомбардировщики сопровождались японскими истребителями, а операция является частью «длительного присутствия американских бомбардировщиков в регионе».

По словам Истберна, Б-52 совершали полеты над международными водами в Южно-Китайском море ранее на этой неделе. Такие полеты происходят регулярно и вызывают беспокойство в Пекине, пишет SCMP. В июне глава китайского МИД заявил, что военное присутствие США не сможет помешать Китаю защищать свои территории в Южно-Китайском море. Речь идет о спорных островах, на которые претендует ряд стран Юго-Восточной Азии.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война, которая выражается во взаимном повышении пошлин на различные группы товаров. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. После этого последовала цепочка ввода взаимных торговых пошлин на китайские и американские товары. Накануне выступая на Совбезе ООН президент США Дональд Трамп также обвинил Китай в попытке вмешаться на выборах в Конгресс США 6 ноября, заявив, что Пекин не хочет, чтобы его республиканская партия преуспела в них исключительно из-за торговых разногласий между странами. Китайские власти ответили, что никогда не вмешиваются во внутренние дела других стран.