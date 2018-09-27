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Город
27.09.2018 11:55
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Ветер в Петербурге сделал «домик» для машин и оторвал судно от причала

«Волны размыли пляж... Ветер такой, что у собаки уши чуть не оторвало», – так описывает петербургскую непогоду в соцсетях жительница Приморского района Анастасия утром 27 сентября.

Самые типичные жертвы ненастья – деревья, светофоры и дорожные знаки. А также автомобили, на которые они падают.

Ветер валил деревья, дорожные знаки и светофоры

«Танец» светофора на пересечении шоссе Революции и Пискарёвского проспекта сняли ночью на видео участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Болтается на одном проводе, видимо, скоро упадет», – написал очевидец. А в 8 часов утра светофор уже лежал на земле.

На Петровской набережной ветер проявил заботу. «После ночного урагана бесплатная услуга «машинки в домике», – шутит подписчик телеграм-канала «Мегаполис». Вчера, отметим, ветер выступил в качестве карающего правосудия, «наказав» припаркованный с нарушением автомобиль.

Петровская набережная

Самое необычное происшествие, о котором рассказывают в соцсетях, – водное. «Ветром оторвало строящееся судно от причала», – пишет очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На ночной записи мало что видно, но звук удара крупного объекта слышен хорошо.

«Ветром оторвало строящееся судно от причала»

В Юнтоловском лесопарке после дождя оказалась залита водой строительная площадка будущего экопарка, рассказывают наши читатели.

Ветер в Петербурге сделал «домик» для машин и оторвал судно от причала

Напомним, в городское ГУ МЧС во время шторма поступило всего 18 вызовов в связи с упавшими деревьями и дорожными знаками, что мало для такой суровой непогоды.

Работу около двадцати повреждённых светофоров восстанавливают сейчас бригады ГУ «Дирекция по организации дорожного движения». В большинстве случаев рухнувшие светофоры сохраняют работоспособность: как раз на случай падения в конструкции предусмотрен дополнительный кабель, и благодаря этому светофорный пост продолжает функционировать, пояснил «Фонтанке» главный специалист дирекции Дмитрий Попов.

С ветровалом в зелёных зонах справляются аварийные бригады из сотрудников дорожных и садово-парковых предприятий. Они распиливают деревья и увозят на утилизацию.

В Ленинградской области дорожные службы, обслуживающие региональные трассы, за ночь убрали 107 упавших деревьев. К утру четверга проезд транспорта обеспечен в полном объеме, сообщает «Фонтанке» пресс-служба областного комитета по дорожному хозяйству.

Больше всего пришлось потрудиться дорожникам на востоке и западе региона. В Бокситогорском районе ветер свалил 27 деревьев, в Тихвинском районе – 17, в Сланцевском – 16. На расчистке дорог были задействованы 40 единиц спецтехники и 70 дорожных рабочих.

К вечеру в регионе ожидается усиление ветра и местами ливневые дожди, поэтому дорожный комитет дал указание подведомственным организациям выставить патрульные службы и постоянно контролировать состояние трасс. Диспетчерская служба ГКУ «Ленавтодор» круглосуточно принимает заявки от автомобилистов по телефону: (812) 251-42-84.

Как «Фонтанка» уже сообщала, угроза подтопления Петербурга миновала, дамбу открыли в пять часов утра 27 сентября. Накануне вечером на фоне сильного дождя загруженность дорог Петербурга достигла 10 баллов.

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