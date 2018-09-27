Кудрин: Доходы населения стали расти, но уровень бедности остаётся высоким

Впервые за четыре года в России ожидается рост реальных доходов населения, однако в стране по-прежнему остаётся высоким уровень бедности. Об этом 27 сентября на заседании Госдумы заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения, имеют доход ниже прожиточного минимума», — цитирует Кудрина BFM со ссылкой на «Интерфакс».

По словам экономиста, за 8 месяцев текущего реальные доходы граждан выросли на 2,6%. До этого за последние четыре года они снизились суммарно на 11%. Также, по его словам, «в прошлом году произошел положительный разворот в российской экономике, начали набирать темпы роста».

Накануне глава Счетной палаты защитил в Петербурге диссертацию на соискание степени доктора экономических наук. В своей работе он объяснил, чем плох нынешний подход России в бюджетном планировании.