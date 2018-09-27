Воспитанник «Зенита» Максим Рудаков стал чемпионом Финляндии
Воспитанник петербургского футбольного клуба «Зенит» вратарь Максим Рудаков стал чемпионом Финляндии в составе столичного клуба ХИК.
В минувший четверг, 26 сентября, ХИК на выезде обыграл «Илвес» со счетом 2:1 и досрочно обеспечил себе золотые медали национального первенства.
22-летний Рудаков занимает в команде место основного вратаря. Он сыграл в 22 матчах чемпионата Финляндии и пропустил 14 мячей. В ХИКе российский голкипер играет на правах аренды до декабря 2018 года.
Напомним, в июле он отдал впечатляющий голевой пас на 50 метров.
🎥 HJK TV: Honka vs HJK— HJK Helsinki (@hjkhelsinki) 29 июля 2018 г.
0-[1] Rudakov -> ALHOOOO!!!! 🔵⚪️ #HJK #Helsinki #Veikkausliiga #OnVainYksiKlubi pic.twitter.com/3f8tZT0S1i
Другой выпускник «Зенита» вратарь Александр Васютин, выступающий за «Лахти», в ноябре 2017 года был признан лучшим голкипером года в чемпионате Финляндии.