Воспитанник «Зенита» Максим Рудаков стал чемпионом Финляндии

Воспитанник петербургского футбольного клуба «Зенит» вратарь Максим Рудаков стал чемпионом Финляндии в составе столичного клуба ХИК.

В минувший четверг, 26 сентября, ХИК на выезде обыграл «Илвес» со счетом 2:1 и досрочно обеспечил себе золотые медали национального первенства.

22-летний Рудаков занимает в команде место основного вратаря. Он сыграл в 22 матчах чемпионата Финляндии и пропустил 14 мячей. В ХИКе российский голкипер играет на правах аренды до декабря 2018 года.

Напомним, в июле он отдал впечатляющий голевой пас на 50 метров.

Другой выпускник «Зенита» вратарь Александр Васютин, выступающий за «Лахти», в ноябре 2017 года был признан лучшим голкипером года в чемпионате Финляндии.