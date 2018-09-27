18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +7
$ 65.84р
77.04р
12:21 27.09.2018
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
27.09.2018 11:16
Печать

Выбор квартиры премиум-класса: инструкция

Элитная квартира - это не только вариант для комфортной жизни, но и эффективная инвестиция. В «Петербургской Недвижимости» рассказали о том, что учесть в первую очередь при выборе квартиры в доме премиум-класса и как совершить покупку

Выбор квартиры премиум-класса: инструкция

Setl City

Что такое новый элитный дом и чем он отличается от домов других классов?

Важное отличие и гордость элитного дома – местоположение. Элитные жилые комплексы находятся в центре или престижных районах города с развитой транспортной и социальной инфраструктурой, поблизости от городских памятников или известных знаковых мест. Такие дома имеют индивидуальный архитектурный облик, если дом построен в историческом окружении, это учитывается при проектировании. Например, «Дом у Ратуши» девелопера Setl City – реконструкция доходного дома начала 20 века. Из окон домов высокого класса открываются красивые виды – на городской пейзаж, воду, парки.

Любоваться панорамами можно с террас, которые застройщик предусмотрительно включает в проект и располагает, как правило, в квартирах на последних этажах. Попасть на территорию благоустроенного закрытого двора можно только через центральную входную группу с ресепшн. Объекты находятся под охраной, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Жителям предложен высокий уровень комфорта, предусмотрено множество деталей: очистка воды, клапаны инфильтрации воздуха, места и техническая подготовка для установки кондиционеров, индивидуальные вентиляционные каналы на кухнях, подземный паркинг и другие приятные дополнения. 

Способы оплаты

Сегодня для приобретения строящейся недвижимости предлагаются три основных способа: полная единовременная оплата, ипотечный кредит или рассрочка от застройщика. 

Если вы счастливый обладатель полной суммы, достаточной для приобретения квартиры мечты, выбирайте первый вариант. В этом случае предусмотрены еще и различные скидки. Кредит можно оформить на несколько десятков лет и раз в месяц вносить удобный для семейного бюджета платеж. Но стоимость квартиры увеличивается за счет процентной ставки банка. Компромисс предлагает «Петербургская Недвижимость» в партнерстве с девелопером Setl City – рассрочка от застройщика. Длительность рассрочки зависит от конкретного объекта и стадии готовности, не меняется важное преимущество – полностью погасить всю сумму можно уже после сдачи дома в эксплуатацию. На сегодняшний день «Петербургская Недвижимость» предоставляет рассрочку от застройщика на квартиры в уже построенных и сданных в эксплуатацию жилых комплексах.

Купить и жить, а не копить

Рассрочка от застройщика предлагается для покупки готовых квартир в жилых комплексах Riverside, «Дом на Кирочной», «Дом у Ратуши» и «Мироздание». Все эти премиальные комплексы уже заселены.

Особую популярность в Петербурге заслужил  жилой комплекс Riverside, с его террас открываются виды на Петроградскую сторону и Ушаковскую набережную. Это квартал для деловых активных людей. Рядом располагаются два бизнес-центра, отделение банка, нотариальная контора. В 7-10 минутах неспешной прогулки станция метро «Черная речка». Во всех квартирах увеличенные оконные проемы (высота от пола 50 см) и окна «в пол» на последних этажах. Чтобы насладиться видом, даже не придется подходить к окну – панорамы видны практически из любой точки квартиры.

Рассрочка от застройщика действует и на квартиры в Stockholm – жилом комплексе с видами на Большую Невку, Елагин остров, Финский залив и новые точки притяжения – стадион «Санкт-Петербург» и Лахта Центр. История знаменитого Елагина издавна связана с именами петербургской элиты, размеренной жизнью и отдыхом. Такие понятия как «уединенность», «индивидуальность» и «новый комфорт» стали определяющими при создании проекта. Все квартиры в Stockholm имеют виды на  воду. Прибавьте к этому высокие потолки от 3 до 4,3 метров, просторные террасы и получите квартиру, залитую светом даже в пасмурный питерский день. 

Setl City
Setl City

С оплатой можно подождать

Рассрочка от застройщика предлагается и на строящиеся объекты «Притяжение» и «Петровский Квартал на воде». 

Жилой комплекс бизнес-класса «Притяжение» строится в шаговой доступности от метро «Лесная» и 10 минутах езды до центра.

«Притяжение» – это настоящий «умный дом». Клапан инфильтрации воздуха в каждой квартире обеспечит комфортный микроклимат в любое время года. Многоступенчатая система очистки воды позволяет использовать воду из-под крана для приготовления блюд и напитков.

На закрытой территории «Притяжения» будет создан эксклюзивный проект ландшафтного дизайна: с пешеходными дорожками, декоративным озеленением, прогулочной аллеей. Для детей предусмотрены игровые комплексы и детский сад на 200 детей. Для взрослых – закрытые беседки, в которых можно отдохнуть в любую погоду, и теннисные столы.

Клиенты «Петербургской Недвижимости» могут купить квартиры разного метража и планировок – от уютной студии до большой 145-метровой четырёхкомнатной квартиры.

«Петровский Квартал на воде» строится на первой линии Малой Невы, на уединенном острове. Здесь представлены роскошные варианты с террасами, французскими балконами, зимними садами и мансардами.

Setl City
Setl City

Все этапы покупки квартиры, включая юридическое сопровождение и оформление страховки, в «Петербургской Недвижимости» бесплатны. А принцип «одного окна» позволит получить все услуги в одном месте и, тем самым, сэкономить время.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Дом у Ратуши" – застройщик ООО "Фаворит Плюс", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/buildings/dom-u-ratushi/mortgage

ЖК "Дом на Кирочной" – застройщик ООО "Ринова", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/dom-na-kirochnoi/declarations

ЖК Riverside (дом сдан) - проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/riversaid-riverside/declarations  

ЖК "Мироздание" – застройщик ООО "Норд Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/mirozdanie/declarations

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/stockholm/declarations

ЖК «Притяжение» -  застройщик ООО "ИТТ",  проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

ЖК «Петровский. Квартал на воде» -  застройщик ООО "Новый элемент", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/petrovskii-park/declarations

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
27.09.2018 11:55

Setl City строит продолжение Комендантского проспекта

Setl City приступила к строительству нового участка Комендантского проспекта от Глухарской улицы до реки Каменки рядом с ЖК «Чистое небо». Проектную и рабочую документацию подготовил застройщик за собственный счет. Плановый срок завершения работ – второе полугодие 2019 года
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
27.09.2018 10:50

Примсоцбанк приглашает предпринимателей на семинар по финансовой господдержке

Примсоцбанк приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в семинаре «Реализация банком государственных программ финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», который состоится 3 октября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Магазин "Кей"
26.09.2018 18:04

Топ игровых мышек 2018 года по мнению КЕЙ

КЕЙ отобрал для вас 5 компьютерных мышек, которые подойдет не только геймерам, но и рядовым пользователям
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.09.2018 17:53

Аэрофлот подтвердил соответствие рейтингу "5 звезд" ассоциации APEX

Аэрофлот вновь получил высший рейтинг «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX. Таким образом, он сохранил престижный статус, который был присвоен ему год назад и теперь продлен на 2019 год. Этот результат объявлен на торжественной церемонии APEX EXPO Awards, которая состоялась 24 сентября в Бостоне
Setl City
26.09.2018 13:45

Setl City отремонтирует и оборудует петербургский приют для собак

Setl City за свой счет осуществит ремонт приюта для животных в Невском районе. В отделку и оборудование нового здания на Глухоозерском шоссе компания вложит около 9,5 млн рублей.
ГК "КВС"
26.09.2018 13:12

Оформление заявки на ипотеку за 1 день

Отличная новость. В ближайшее время компания «КВС» запускает услугу по оформлению заявки на ипотеку за 1 день.
ГК "КВС"
26.09.2018 11:47

Ипотечная программа для военнослужащих на новые квартиры от компании «КВС»

Банк «РОССИЯ» аккредитовал в «Ясно.Янино» два корпуса (1.1 и 1.3) 2 оч. 2 этап и в «Новое Сертолово» 8, 9, 10, 11 корпуса 5 ЖГ по программе «Военная Ипотека»
ГК "КВС"
26.09.2018 11:34

Новые возможности от компании «КВС»

В офисе продаж жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» для наших клиентов работает ипотечный консультант
ГК «Эталон»
26.09.2018 11:19

Открыты продажи квартир в новом корпусе ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Стартовали продажи квартир в новом корпусе жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ГК "КВС"
25.09.2018 17:53

Открытие офиса продаж ЖК «Континенты»

С 18 сентября начал работать офис продаж на объекте ЖК «Континенты» по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Брюлловская/ ул. Архитектора Белова, ст. м. «Парнас».
Setl City
25.09.2018 16:37

«Петербургская Недвижимость» предлагает к покупке квартиры с двумя лоджиями

Квартиры с лоджией, балконом или террасой более конкурентоспособны. На дополнительной площади можно оборудовать место для отдыха, устроить зимний сад или даже организовать кабинет
ГК «Эталон»
25.09.2018 16:31

ЖК Botanica и Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

Альфа-Банк аккредитовал сразу два жилых комплекса бизнес-класса от «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») – Botanica и Fusion*.