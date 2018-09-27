Выбор квартиры премиум-класса: инструкция

Элитная квартира - это не только вариант для комфортной жизни, но и эффективная инвестиция. В «Петербургской Недвижимости» рассказали о том, что учесть в первую очередь при выборе квартиры в доме премиум-класса и как совершить покупку

Setl City

Что такое новый элитный дом и чем он отличается от домов других классов?

Важное отличие и гордость элитного дома – местоположение. Элитные жилые комплексы находятся в центре или престижных районах города с развитой транспортной и социальной инфраструктурой, поблизости от городских памятников или известных знаковых мест. Такие дома имеют индивидуальный архитектурный облик, если дом построен в историческом окружении, это учитывается при проектировании. Например, «Дом у Ратуши» девелопера Setl City – реконструкция доходного дома начала 20 века. Из окон домов высокого класса открываются красивые виды – на городской пейзаж, воду, парки.

Любоваться панорамами можно с террас, которые застройщик предусмотрительно включает в проект и располагает, как правило, в квартирах на последних этажах. Попасть на территорию благоустроенного закрытого двора можно только через центральную входную группу с ресепшн. Объекты находятся под охраной, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Жителям предложен высокий уровень комфорта, предусмотрено множество деталей: очистка воды, клапаны инфильтрации воздуха, места и техническая подготовка для установки кондиционеров, индивидуальные вентиляционные каналы на кухнях, подземный паркинг и другие приятные дополнения.

Способы оплаты

Сегодня для приобретения строящейся недвижимости предлагаются три основных способа: полная единовременная оплата, ипотечный кредит или рассрочка от застройщика.

Если вы счастливый обладатель полной суммы, достаточной для приобретения квартиры мечты, выбирайте первый вариант. В этом случае предусмотрены еще и различные скидки. Кредит можно оформить на несколько десятков лет и раз в месяц вносить удобный для семейного бюджета платеж. Но стоимость квартиры увеличивается за счет процентной ставки банка. Компромисс предлагает «Петербургская Недвижимость» в партнерстве с девелопером Setl City – рассрочка от застройщика. Длительность рассрочки зависит от конкретного объекта и стадии готовности, не меняется важное преимущество – полностью погасить всю сумму можно уже после сдачи дома в эксплуатацию. На сегодняшний день «Петербургская Недвижимость» предоставляет рассрочку от застройщика на квартиры в уже построенных и сданных в эксплуатацию жилых комплексах.

Купить и жить, а не копить

Рассрочка от застройщика предлагается для покупки готовых квартир в жилых комплексах Riverside, «Дом на Кирочной», «Дом у Ратуши» и «Мироздание». Все эти премиальные комплексы уже заселены.

Особую популярность в Петербурге заслужил жилой комплекс Riverside, с его террас открываются виды на Петроградскую сторону и Ушаковскую набережную. Это квартал для деловых активных людей. Рядом располагаются два бизнес-центра, отделение банка, нотариальная контора. В 7-10 минутах неспешной прогулки станция метро «Черная речка». Во всех квартирах увеличенные оконные проемы (высота от пола 50 см) и окна «в пол» на последних этажах. Чтобы насладиться видом, даже не придется подходить к окну – панорамы видны практически из любой точки квартиры.

Рассрочка от застройщика действует и на квартиры в Stockholm – жилом комплексе с видами на Большую Невку, Елагин остров, Финский залив и новые точки притяжения – стадион «Санкт-Петербург» и Лахта Центр. История знаменитого Елагина издавна связана с именами петербургской элиты, размеренной жизнью и отдыхом. Такие понятия как «уединенность», «индивидуальность» и «новый комфорт» стали определяющими при создании проекта. Все квартиры в Stockholm имеют виды на воду. Прибавьте к этому высокие потолки от 3 до 4,3 метров, просторные террасы и получите квартиру, залитую светом даже в пасмурный питерский день.

Setl City

С оплатой можно подождать

Рассрочка от застройщика предлагается и на строящиеся объекты «Притяжение» и «Петровский Квартал на воде».

Жилой комплекс бизнес-класса «Притяжение» строится в шаговой доступности от метро «Лесная» и 10 минутах езды до центра.

«Притяжение» – это настоящий «умный дом». Клапан инфильтрации воздуха в каждой квартире обеспечит комфортный микроклимат в любое время года. Многоступенчатая система очистки воды позволяет использовать воду из-под крана для приготовления блюд и напитков.

На закрытой территории «Притяжения» будет создан эксклюзивный проект ландшафтного дизайна: с пешеходными дорожками, декоративным озеленением, прогулочной аллеей. Для детей предусмотрены игровые комплексы и детский сад на 200 детей. Для взрослых – закрытые беседки, в которых можно отдохнуть в любую погоду, и теннисные столы.

Клиенты «Петербургской Недвижимости» могут купить квартиры разного метража и планировок – от уютной студии до большой 145-метровой четырёхкомнатной квартиры.

«Петровский Квартал на воде» строится на первой линии Малой Невы, на уединенном острове. Здесь представлены роскошные варианты с террасами, французскими балконами, зимними садами и мансардами.

Setl City

Все этапы покупки квартиры, включая юридическое сопровождение и оформление страховки, в «Петербургской Недвижимости» бесплатны. А принцип «одного окна» позволит получить все услуги в одном месте и, тем самым, сэкономить время.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Дом у Ратуши" – застройщик ООО "Фаворит Плюс", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/buildings/dom-u-ratushi/mortgage

ЖК "Дом на Кирочной" – застройщик ООО "Ринова", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/dom-na-kirochnoi/declarations

ЖК Riverside (дом сдан) - проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projec ts/riversaid-riverside/declara tions

ЖК "Мироздание" – застройщик ООО "Норд Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/mirozdanie/declarations

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

ЖК «Петровский. Квартал на воде» - застройщик ООО "Новый элемент", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/petrovskii-park/declarations