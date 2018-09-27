Банки готовятся к санкциям на доллар: в Россию ввезен рекордный объем евро

Российские банки с начала года ввезли в страну евро на 7,2 млрд долларов. Причем почти 2,1 млрд – в июле этого года. Это рекордный с 2014 года объем подобных закупок, который проходит на фоне возможного введения ограничений на операции в американской валюте.

Как следует из открытой 27 сентября статистики Банка России, в последний раз подобные объемы евро ввозили в марте, ноябре и декабре 2014 года на фоне девальвации рубля и введения первых санкций.

При этом долларов из страны за это время было вывезено больше, чем ввезено. В июле объем вывезенных из России наличных долларов превысил их ввоз: 946,5 млн против 925,5 млн.

В результате в банках начали заканчиваться доллары — имеющиеся запасы сейчас покрывают необходимое, но находятся на исторических минимумах, и если начнется паника, то понадобится помощь ЦБ РФ.

Напомним, что Госдепартамент США пообещал России «суровые» санкции https://www.fontanka.ru/2018/09/13/130 , которые планируют ввести за отравление Скрипалей в британском Солсбери. Они будут распространяться на банковский сектор, который может частично лишиться возможности работать с долларом. На фоне этого глава ВТБ https://www.fontanka.ru/2018/09/14/012/ представил четырехэтапный план отказа от доллара. Альтернативной валютой называют юань, евро и рубль.