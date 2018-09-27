Путин прилетел в Баку. Пока смотрит поединки чемпионата мира по дзюдо

Президент РФ Владимир Путин 27 сентября прилетел в Баку, где наблюдает за соревнованиями 32-го чемпионата мира по дзюдо, который проводится в Национальной гимнастической арене в столице Азербайджана.

Вместе с российским лидером в ложе почетных гостей гимнастической арены находится президент страны – хозяйки чемпионата Ильхам Алиев и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

На татами в четверг в рамках ЧМ проходит командный турнир среди сборных в смешанном составе (шесть человек: трое мужчин и три женщины). В 2017 году МОК включил данную дисциплину в программу Олимпийских игр – 2020 в Токио.

Далее, как сообщает пресс-служба Кремля, в Баку состоится встреча главы Российского государства с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Затем лидеры выступят на пленарной сессии Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума.

После мероприятий в Баку Владимир Путин посетит Душанбе, где начинается двухдневная встреча лидеров стран СНГ.