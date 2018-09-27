Шторм «Куйсма» в Финляндии оставил без света 20 тысяч домов, на севере уже снег

Сильный шторм, получивший имя «Куйсма», бушует в Финляндии. Первым удар стихии на себя ночью приняло западное побережье Суоми – там порывы ветра местами достигали почти 32 м/с.

Поваленные деревья повредили линии электропередачи. По данным энергетической компании Energia Teollisuus, в данный момент без электричества остаются 23 тысячи домохозяйств.

Как сообщили в Метеорологическом институте Финляндии, в течение дня шторм будет двигаться на восток. В южной и центральной частях страны ожидается усиление ветра до 17 – 22 м/с.

Тем временем на севере Финляндии уже выпал первый снег. Так, 2 см снега было зафиксировано утром 25 сентября в Килписъярви. Сегодня, 27 сентября, в Лапландии также возможны осадки в виде мокрого снега. Сильные дожди пройдут на востоке и в центральных регионах Суоми.