100 самолетов стран СНГ отражают атаку стратегических ракетоносцев на содружество

Совместная тренировка объединенной системы ПВО государств – участников Содружества Независимых Государств началась на территории семи государств СНГ 27 сентября с обнаружения дежурными по ПВО силами в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах контрольных целей условного воздушного противника, роль которых выполняют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС России. Об этом сообщает Минобороны России.

В рамках тренировки проводится проверка боевой готовности дежурных по ПВО сил и средств ОС ПВО стран СНГ полетами контрольных целей, в том числе сверхзвуковых и стратосферных.

Экипажи самолетов Ту-160, Ту-95, Ту-22, Су-30СМ, Су-27, Су-25, МиГ-29, МиГ-31 выполняют взаимные маневры в воздушном пространстве Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан для обозначения воздушных судов-нарушителей государственной границы, судов-нарушителей порядка использования воздушного пространства, угоняемых воздушных судов.

Для наращивания радиолокационного поля в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности над территорией привлекаемых к тренировке стран СНГ и практического наведения экипажей ВКС России, ВВС и Войск ПВО Республики Беларусь и Сил воздушной обороны Республики Казахстан в ходе учений задействованы авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС России.

В учебных мероприятиях принимают участие до 100 летательных аппаратов государств – участников объединенной системы ПВО, среди которых самолеты истребительной авиации Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24 и Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС, вертолеты Ка-27 и Ми-8, а также самолеты, дислоцированные на российских авиационных базах в Киргизии и Армении.

Всего в тренировке задействовано свыше 9 тыс. военнослужащих, более 130 командных пунктов различного уровня семи государств – участников объединенной системы ПВО СНГ: Российской Федерации, Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также свыше 160 подразделений радиотехнических и более 40 подразделений зенитных ракетных войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО от указанных государств.

Руководство тренировкой осуществляет начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-майор Виктор Афзалов из Центра управления ВКС.