Из российского законодательства хотят убрать термин «инвалиды». Новое слово пока не придумали

Министерство труда России собирается отказаться от использования слова «инвалиды» в официальных документах, заменив его на более подходящее.

Минтруда считает, что термин «инвалид» не отражает правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями. Однако нового слова чиновники пока не придумали. Об этом 27 сентября сообщает «Дождь» со ссылкой на «Известия».

Новый термин предстоит выработать Федеральному бюро медико-социальной экспертизы, которому поручили исследовать эту тему. Свое мнение по этому вопросу могут высказать также организации людей с ограниченными возможностями. Среди подходящих вариантов называется «люди со специальными потребностями».

Отказаться от слова «инвалиды» России рекомендовала ООН, направившая в Минтруда свои замечания по этому поводу. В частности, международная организация считает, что властям необходимо уделять большее внимание интеграции людей с инвалидностью в общество.