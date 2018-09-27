Терминатор поздравил Сару Коннор с днем рождения. Как выглядят Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон через 27 лет после культового фильма

Арнольд Шварценеггер поздравил Линду Хэмилтон с 62-м днем рождения. На своей странице в Facebook 71-летний актер опубликовал фотоколлаж.

На левой стороне фотографии актеры запечатлены вместе на съемках фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991), на второй половине — на съемках «Терминатора 6».

В тексте поздравления Шварценеггер отмечает, что Линда Хэмилтон (Сара Коннор) стала одной из его любимых коллег, с которыми он когда-либо снимался. Актёр назвал её «настоящей сорвиголовой и замечательным человеком» и добавил, что рад снова участвовать с ней в одном проекте.

Культовый персонаж классической серии американских фильмов про роботов-убийц – Сара Коннор – вновь появится в новой серии фильмов «Терминатор». У фильма пока нет официального подзаголовка. Премьера намечена на 15 ноября 2019 года.