МВД просит разрешить дознавателям запрашивать информацию о банковских счетах граждан

Министерство внутренних дел России просит разрешить дознавателям напрямую запрашивать в банках сведения о счетах людей в рамках расследования уголовных дел. Информация о разработке соответствующего законопроекта была опубликована 27 сентября на портале проектов нормативных правовых актов.

В данный момент получать информацию о счетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут только следователи. Дознаватели же должны запрашивать разрешение у прокурора и судьи. В МВД указывают, что на согласования уходит от недели до двух месяцев, что тормозит расследования.

В законопроекте особо подчеркивается, что дознаватель не сможет получать информацию о банковских счетах лиц, которые не проходят как подозреваемые или обвиняемые в уголовном деле.