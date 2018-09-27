На Митрофаньевском горит склад с текстилем

Пожар по повышенному номеру сложности тушат в Московском районе Петербурга утром 27 сентября. В промзоне на Митрофаньевском шоссе горит склад текстиля.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, огнеборцев на Митрофаньевское шоссе, 29, вызвали в 09.40.

«По предварительной информации, в складском помещении размером 20х40 метров, высотой 12 м, происходит горение текстильной продукции, на площади 20 квадратных метров», – отметили в ведомстве, добавив, что из-за риска распространения огня пожару присвоен повышенный ранг сложности № 1БИС.

На месте работают 6 расчетов.

Под №29 на Митрофаньевском шоссе значатся более десятка домов, под разными литерами. Там находятся множество фирм самого разного профиля, в том числе несколько текстильных компаний.