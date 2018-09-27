Российские производители средств связи хотят увеличить продажи. Минпромторг попросили придержать Huawei и ZTE

Российские производители телекоммуникационного оборудования просят Минпромторг ввести ограничения против иностранных компаний, чтобы увеличить свою долю на внутреннем рынке. Об этом 27 сентября сообщает «Коммерсантъ».

С предложением выступил альянс ТЕЛМИ – объединение российских производителей, в которое входят компании Т8, «Элтекс» и «Микран». Компании просят запретить иностранцам участвовать в конкурсах, если там есть минимум два отечественных предложения, а также ввести квоты на закупку российского оборудования не только для государственных, но и коммерческих компаний.

ТЕЛМИ сетует на то, что сейчас доля отечественных производителей на рынке не превышает 6-8 процентов, а лидируют иностранцы, преимущественно китайские Huawei и ZTE. Ограничения, по мнению альянса, помогут довести долю россиян до 30 процентов. Также он просит помочь заключить договоры с операторами связи, ЦБ и крупными компаниями, и обнулить таможенные пошлины на электронные компоненты, аналогов которых нет в России.

В Минпромторге пообещали изучить и учесть предложения альянса. Операторы связи в комментарии изданию отметили, что иностранное оборудование лучше по качеству и дешевле, а ограничения приведут к росту цен для потребителей.