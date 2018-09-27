Вход с собаками разрешен. В петербургском Манеже расскажут о правилах общения с собаками-помощниками и их владельцами

В Центральном выставочном зале «Манеж» сегодня, 27 сентября, пройдет презентация проекта «Мы рады собакам-поводырям» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Инициатор проекта – учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов» – одно из двух мест в России, где обучают собак для незрячих людей. В рамках мероприятия представители центра «Собаки-помощники инвалидов» расскажут об основных правилах общения с собаками-поводырями и их владельцами. Особым гостем станет ученица центра – будущая собака-поводырь Дея, которая со своим тренером покажет, что должны знать специально обученные для незрячих людей собаки.

«В начале года в рамках программы «Особый взгляд» мы провели ряд мероприятий для того, чтобы музеи и театры стали доступнее для людей с собаками-проводниками. Проект уже начал свою работу в Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, на очереди – Санкт-Петербург, а после – Казань. Наша цель – чтобы как можно больше организаций стали участниками этого проекта», – говорит Ксения Дмитриева, руководитель программы «Особый взгляд».

Организаторы надеются, что проект «Мы рады собакам-поводырям» позволит сделать город дружелюбнее для владельцев собак-помощников, которые часто сталкиваются с тем, что не могут попасть в общественные места, несмотря на действие федерального закона о защите прав инвалидов. Согласно этому закону незрячий человек в сопровождении собаки-поводыря имеет право на беспрепятственный доступ к любым объектам социальной инфраструктуры.

Начало презентации в 15.00. Вход свободный.