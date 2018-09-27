ТСЖ заплатит 100 тысяч рублей штрафа за исчезновение витражей из парадной на 8-й Советской

ТСЖ «Жилком» заплатит штраф за самовольную замену окон в доме Арнгольда. Порчу петербургской жемчужины модерна оценили в 100 тысяч рублей.

Как сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), 26 сентября Смольнинский районный суд города встал на сторону ведомства и наказал ТСЖ «Жилком» за самовольную замену исторических окон выявленного объекта культурного наследия «Дом Э.Э. Арнгольда» (улица 8‑я Советская, 49 А) на белые металлопластиковые.

Всего в парадной демонтировали 18 двойных деревянных оконных заполнений, 15 из них – с историческими витражами. За это жилищники заплатят 100 000 рублей штрафа.

В Смольнинский суд направлен еще один иск — требование в течение 18 месяцев с момента вступления решения суда в силу устранить выявленные нарушения. То есть вернуть исторические окна на место.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в доме Арнгольда, построенном архитектором Василием Шаубом, не только заменили окна, но и установили неудачные перила.