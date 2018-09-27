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Город
27.09.2018 09:52
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Смольный опечатывает школу Новой Англии на Петроградской стороне. МИД не нашел там иммунитета после закрытия генконсульств

В Петербурге сотрудники структуры по обслуживанию иностранных представительств к вечеру 27 сентября получат ключи от здания в Татарском переулке, где располагалась англо-американская частная школа. Там учились дети дипломатов Великобритании и США, но после недружественных акций в Сан-Франциско остались только дети состоятельных иностранцев. «Фонтанка» узнала, что Министерство иностранных дел России с 2017 года напоминало, что эти классы не обладают статусом неприкосновенности. А после обострения российско-британских отношений, в комитете внешнеэкономических сношений Смольного вынуждены были заметить, что даже МЧС города не имеет алгоритма действий на случай внештатных ситуаций в школе.

По информации «Фонтанки», 27 сентября прекратила работу частная англо-американская школа, расположенная в Татарском переулке Петроградского района. Учебное заведение к вечеру опечатают, ключи сдадут сотрудникам ГУП «Инпредсервис», а здание снимут с охраны. 26 сентября уже официально всех учащихся отправили в бессрочный отпуск.

ГУП «Инпредсервис» – структура, созданная комитетом по управлению городским имуществом, а его деятельность координирует комитет по внешним связям. ГУП отвечает за размещение дипломатических работников и сдавало помещение в аренду этой школе.

В школе обучались дети дипломатов из США и Англии с 5 до 12 лет. Она продолжила работу и после высылки сотрудников генконсульств. Начальное образование там получали и дети иностранцев, работающих в Петербурге. Желающие квалифицированно обучить своих детей только английскому языку также могли обращаться. Другое дело, что обучение здесь стоило до 35 тысяч долларов в год.

Известно, что здание, в котором находится школа, реконструировано в 2012 году и приняло тогда в свои стены около 170 детей. Школа аккредитована в «Ассоциации школ и колледжей Новой Англии» (NEASC) — это изначально американская организация, работающая на территории еще 65 стран. Налоги компания платит на территории своей страны. Данных о сотрудничестве с российским Минобром на сайте учебного заведения нет. То есть нет российской лицензии.

По данным «Фонтанки», после ухудшения отношений между Россией и США в августе 2017 года, когда в Сан-Франциско закрыли генконсульство РФ, МИД России направил минимум две официальные ноты послу США в Москве. Как «Фонтанке» подсказали в комитете внешних связей, первая датирована 8 октября прошлого года. В ней указывается, что данная школа не обладает дипломатическим статусом и вытекающими из него льготами. «На нее не последовало никакой реакции», – сказал журналисту нашего издания собеседник. Вторая же нота продублирована 22 августа этого года. Здесь МИД уже уведомил, что не видит оснований для продолжения работы англо-американской школы.

На днях чиновники Смольного предупредили директора учебного заведения, что срок аренды прекращается.

Можно заметить, что если до фактического начала так называемой холодной войны и МИД, и Смольный старались не замечать нестыковок в законодательстве при работе школы, то сегодня различным ведомствам легко обратить на них внимание. Так, например, сотрудники МЧС ни разу не проверяли состояние безопасности. Исходили из того, что пространство закреплено за детьми дипломатов. Так же реагировал и Саннадзор.

С 28 сентября площади, где размещалась школа, будут по-прежнему находиться в распоряжении ГУП «Инпредсервис».


© Фонтанка.Ру

Справка:

Дипломатический кризис привел к тому, что еще в конце декабря 2016 года Россия и США выслали по 35 дипломатов. В ход пошли и ограничения доступа к недвижимости — американцам запретили пользоваться дачей в подмосковном Серебряном Бору, а русским — загородными резиденциями в Нью-Йорке и Мериленде.

После еще нескольких взаимно недружелюбных эпизодов 31 августа 2017 года в США принимают решение закрыть генконсульство России в Сан-Франциско. В СМИ тогда особенно пристально интересовались судьбой государственных флагов, которые не то сорвали, не то бережно сняли после закрытия.

В любом случае их вернули, а новый виток конфликта состоялся в марте 2018 года. В Санкт-Петербурге закрылось генконсульство США, а в Сиэтле — России. Кстати, здание, занимаемое ранее американцами на Фурштатской улице, выставили на аренду за 402 миллиона на десять лет.

История с британским генконсульством в Петербурге еще прозаичнее: дипломаты съехали оттуда летом этого года. Решение было принято в марте этого года, Россия отозвала разрешение на работу в связи с «диспаритетом в числе консульских учреждений». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД уже после истории с делом Скрипалей, которые попали в больницу 4 марта.

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