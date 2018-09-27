В Выборгском районе Петербурга нашли подпольное производство фильтров для воды. Для экономии в подделки засыпали мраморную крошку

Задержаны шесть петербуржцев, занимающиеся производством контрафактных фильтров для очистки воды в промышленных масштабах. «Фонтанка» узнала, что предприниматели минимизировали траты при помощи обыкновенной каменной крошки. Им обещают статью за сбыт опасных товаров.

По информации нашего издания, к вечеру 26 сентября полицейские отдела экономической безопасности Выборгского района Петербурга разобрались с четырьмя дамами и двумя мужчинами, которых они доставили в свои кабинеты после облавы на подпольное производство.

По данным «Фонтанки», оборудование, комплектующие и сырье находились в арендуемом помещении на промзоне на Литовской улице. Там собирались и упаковывались фильтры для воды марки «Барьер». Правда, без ведома компании.

При осмотре оперативники зафиксировали, что вместо положенных ингредиентов в фильтры для очистки воды засыпался обыкновенный размолотый уголь и мраморная крошка.

По нашей информации, в перспективе организаторам грозит не только статья 189 УК – «Незаконное использование товарного знака», но и норма статьи 238 УК – «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».