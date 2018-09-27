В Петербурге открыли дамбу, но вода ещё не ушла с городских пирсов и причалов

Угроза подтопления Петербурга миновала, дамбу открыли в пять утра 27 сентября, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе МЧС Северной столицы.

По данным ведомства, стихия пощадила город, во время шторма поступило всего 18 вызовов, что мало для такой суровой непогоды. Спасатели ликвидировали последствия урагана в виде упавших деревьев и дорожных знаков.

«В городе подтоплений жилых зданий, сооружений, представляющих культурную и социальную значимость, не зарегистрировано. Наблюдается подтопление пирсов и причалов, расположенных ниже уровня проезжей части», — отметили в ведомстве.

По состоянию на 9:30 вода у поста «Горный» в центре Петербурга поднялась до отметки в 122 см, в районе КЗС зафиксирован подъем до 85 см.

Сегодня в городе на Неве ожидается ветер порывами до 20 м/с. Днём температура воздуха прогреется до +12. Местами возможны осадки.