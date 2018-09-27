Украина пытается получить очередной транш от МВФ. Фонд требует резко поднять цены на газ для населения

Международный валютный фонд (МВФ) готов предоставить Украине очередной транш только при условии повышения цены на газ для населения. Об этом 27 сентября сообщает RT со ссылкой на местное издание «Экономическая правда».

По данным издания, МВФ выделит Украине транш в размере 5-6 млрд долларов сроком на 12-15 месяцев. Ключевое условие – рост цены на газ на 23 процента в течение двух лет. Правительству отвели на принятие решения срок до 15 октября.

Также украинские власти должны провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

В августе Украина не смогла получить от МВФ транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что заблокировало возможность финансовой помощи от других стран. Причина была в том, что цены на газ в стране так и не подняли до уровня импортного паритета.