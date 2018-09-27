Премьер-министр Израиля не исключает более серьёзные последствия после крушения Ил-20 и хочет поговорить с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что крушение в Сирии российского Ил-20 с 15 военными на борту, в гибели которых Минобороны России обвинило израильские Военно-воздушные силы, может иметь «более серьезные» последствия. Об этом он рассказал на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом 27 сентября.

«Крушение российского самолета может иметь более серьезные последствия», — цитирует премьера Израиля РБК со ссылкой на телеканал Kan. Он не уточнил, о чем идет речь. На брифинге он подтвердил, что обсуждал с Трампом передачу Россией зенитно-ракетного комплекса С-300 для Сирии после «недавних событий». Нетаньяху подчеркнул, что этот вопрос является очень важным для безопасности Израиля.

В свою очередь, источник издания сообщает, что после возращения Нетаньяху из США, израильский премьер планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Российский Ил-20 сбили 17 сентября над Средиземным морем, когда он возвращался на авиабазу Хмеймим. В это же время по территории Сирии наносили удары израильские истребители F-16. В Минобороны России позже заявили, что Ил-20 был поражен из сирийского комплекса ПВО и возложило вину на израильских летчиков, которые «преднамеренно создали опасную ситуацию».

Тель-Авив отверг эти обвинения, подчеркнув, что считает ответственными за инцидент сирийских военных, которые вели беспорядочный огонь из систем ПВО, в то время как израильские летчики «ни за каким самолетом» не прятались и во время происшествия находились в воздушном пространстве Израиля.

В Москве от своей версии не отказались и 24 сентября сообщили о решении передать Дамаску зенитный ракетный комплекс С-300 чтобы «охладить горячие головы». Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что этот комплекс может перехватывать средства воздушного нападения на расстоянии свыше 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей. Шойгу напомнил, что в 2013 году Россия приостановила передачу Сирии С-300. «Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», — сказал он.