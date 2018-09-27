Строившую «Северный поток» и задолжавшую почти миллиард рублей «РСК-Логистик» признали банкротом

Петербургская компания ООО «РСК-Логистик» признана банкротом. Определение 27 сентября вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который открыл в отношении общества конкурсное производство.

Ранее соответствующее решение приняли 17 сентября на заседании совета кредиторов компании, бывшего подрядчика ОАО «Ямал СПГ». «За» на собрании проголосовали 73% кредиторов.

Как и предполагала «Фонтанка», совет кредиторов ООО «РСК-Логистик» (принадлежит АО «Ар Си Би Групп» Антона Чернухина) фактически решил судьбу процедуры банкротства предприятия. Арбитражный суд просто легализовал это решение. Арбитражный управляющий будет искать способы удовлетворить претензии кредиторов.

Вторым вариантом решения была процедура финансового оздоровления компании, но для этого должна была появиться банковская гарантия или сумма на депозите, равная общей сумме кредиторской задолженности общества. Но, по словам представляющего интересы «РСК-Логистик» адвоката Антона Лебедева, добиться получения такой гарантии компании не удалось.

Сегодня в реестре «РСК-Логистик» более двадцати кредиторов, общая сумма их требований составляет 926 миллионов рублей. Самые большие претензии – около 330 миллионов рублей – предъявляет ОАО «Ямал СПГ» (на 50,1% контролируется «НОВАТЭКом» Леонида Михельсона). Кроме того, ООО «РСК-Логистик» выступает в качестве истца в другом судебном процессе, где ответчиком является «Ямал СПГ». В этом процессе сумма исковых требований «РСК-Логистик» к «Ямалу СПГ» составляет 936 миллионов рублей.

Петербургская компания «РСК-Логистик» попала в медийное пространство в связи с многомесячными задолженностями по зарплате своим сотрудникам, которые работали в порту Сабетта на полуострове Ямал. Компания была одним из подрядчиков ОАО «Ямал СПГ» и строила крупный производственный комплекс по переработке сжиженного природного газа. Ситуация с долгами по зарплате дошла до голодовок рабочих, вмешательства прокуратуры и возбуждения уголовного дела, в рамках которого в июле прошлого года был арестован один из руководителей «РСК-Логистик».

Сегодня договорные отношения между ООО «РСК-Логистик» и ОАО «Ямал СПГ» расторгнуты, компании общаются исключительно в залах судебных заседаний.