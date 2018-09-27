Налетчик на велосипеде умчался с выручкой «Связного», сигналя оранжевым жилетом

Налетчика на велосипеде разыскивает полиция Московского района Петербурга. Салон сотовой связи он брал, как и положено, в черном, но не смутился добавить яркую деталь — сигнальный оранжевый жилет.

Как стало известно «Фонтанке», разбойное нападение на «Связной» (улица Звездная, 8) 26 сентября было совершено молниеносно. Преступник словно знал, что около семи вечера в торговой точке будет подготовлен мешок с выручкой для инкассации. Этот мешок он и потребовал, не заинтересовавшись представленными в ассортименте гаджетами. 20-летняя менеджер по продажам нажала тревожную кнопку, но к моменту приезда сотрудников охранного предприятия налетчик умчал на велосипеде в сторону улицы Ленсовета с 230 тысячами рублей в рюкзаке.

Ошеломленная сотрудница сотового салона смогла вспомнить лишь, что преступник высокий и упитанный, был одет в черное. Также разбойник-велосипедист явно бережет себя на дороге — на нем был надет оранжевый жилет со светоотражающими полосами.