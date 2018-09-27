Ротация губернаторов может продолжиться. Песков заявил, что Путин проводит кампанию по обновлению региональных властей

Перестановки в губернатоском корпусе могут продолжиться в ближайшее время. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Владимир Путин продолжит кампанию по кадровому обновлению региональных властей», – цитирует Пескова РБК со ссылкой на «Известия».

Ротация губернаторов, как уточнил Песков, может затронуть еще ряд регионов, но только в случае, если Путин сочтет это нужным.

Накануне в отставку ушел глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. Возглавить регион предложили его однофамильцу Казбеку Кокову. «На другое место работы» попросился губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Регион временно возглавит Сергей Морозов. Также Путин объявил об отставке временно исполняющего обязанности главы Приморского края Андрея Тарасенко, глава государства назначил на этот пост главу Сахалинской области Олега Кожемяко. Обязанности главы Сахалина на себя взяла председатель регионального правительства Вера Щербина.

Источники РБК, близкие к Кремлю, заявили, что в отставку в ближайшее время может уйти губернатор Курской области Александр Михайлов.