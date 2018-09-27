Первая труба этой осени. В Петербурге дали старт сезону «уличных парных»

Периодическое протапливание привело к двум авариям на сетях во Фрунзенском и Адмиралтейском районах Петербурга 27 сентября. Коммунальные неурядицы сказались на автомобилистах, которым пришлось добираться до работы сквозь пелену плотного тумана.

О прорыве коммуникаций у первого корпуса 36 дома по улице Будапештской горожане сообщили в социальных сетях около пяти утра. Кипяток залил проезжую часть. «Только вчера вечером дали отопление... а с утра батареи опять холодные», — написала одна из местных жительниц.

Около девяти утра пар поднялся на набережной Обводного канала, в районе 173 дома. По словам очевидцев, асфальт пробил поток кипятка, дорожное покрытие подмыло. «Горячий потоп ... едем по приборам», — поделились впечатлениями автомобилисты.

Информацию об обеих коммунальных авариях подтвердили в «Теплосети Петербурга». По данным компании, прорывы коммуникаций на потребителях не отразились. Сейчас ведутся ремонтные работы. На Обводном канале по нечетной стороне ограничено движение транспорта от Измайловского до Лермонтовского проспекта.

«В рамках периодического протапливания производится наладка гидравлического режима тепловых сетей. В связи с этим происходит повышение давления в подающем трубопроводе, что может быть причиной этих дефектов. Данные наладки необходимы в рамках периодического протапливания для надежной и качественной подготовки тепловых сетей к началу отопительного сезона», — отметили в компании.

24 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание школ и детских садов. К концу недели тепло должно прийти и в квартиры горожан.