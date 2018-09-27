18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +7
$ 65.84р
77.04р
12:21 27.09.2018
Расширенный поиск

ЖКХ
27.09.2018 10:35
Печать

Первая труба этой осени. В Петербурге дали старт сезону «уличных парных»

Периодическое протапливание привело к двум авариям на сетях во Фрунзенском и Адмиралтейском районах Петербурга 27 сентября. Коммунальные неурядицы сказались на автомобилистах, которым пришлось добираться до работы сквозь пелену плотного тумана.

О прорыве коммуникаций у первого корпуса 36 дома по улице Будапештской горожане сообщили в социальных сетях около пяти утра. Кипяток залил  проезжую часть. «Только вчера вечером дали отопление... а с утра батареи опять холодные», — написала одна из местных жительниц. 

Первая труба этой осени. В Петербурге дали старт сезону «уличных парных»

Около девяти утра пар поднялся на набережной Обводного канала, в районе 173 дома. По словам очевидцев, асфальт пробил поток кипятка, дорожное покрытие подмыло. «Горячий потоп ... едем по приборам», — поделились впечатлениями автомобилисты.

Информацию об обеих коммунальных авариях подтвердили в «Теплосети Петербурга». По данным компании, прорывы коммуникаций на потребителях не отразились. Сейчас ведутся ремонтные работы. На Обводном канале по нечетной стороне ограничено движение транспорта от Измайловского до Лермонтовского проспекта.

 

«В рамках периодического протапливания производится наладка гидравлического режима тепловых сетей. В связи с этим происходит повышение давления в подающем трубопроводе, что может быть причиной этих дефектов. Данные наладки необходимы в рамках периодического протапливания для надежной и качественной подготовки тепловых сетей к началу отопительного сезона», — отметили в компании.

24 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание школ и детских садов. К концу недели тепло должно прийти и в квартиры горожан.

 

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
27.09.2018 11:55

Setl City строит продолжение Комендантского проспекта

Setl City приступила к строительству нового участка Комендантского проспекта от Глухарской улицы до реки Каменки рядом с ЖК «Чистое небо». Проектную и рабочую документацию подготовил застройщик за собственный счет. Плановый срок завершения работ – второе полугодие 2019 года
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
27.09.2018 10:50

Примсоцбанк приглашает предпринимателей на семинар по финансовой господдержке

Примсоцбанк приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в семинаре «Реализация банком государственных программ финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», который состоится 3 октября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Магазин "Кей"
26.09.2018 18:04

Топ игровых мышек 2018 года по мнению КЕЙ

КЕЙ отобрал для вас 5 компьютерных мышек, которые подойдет не только геймерам, но и рядовым пользователям
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.09.2018 17:53

Аэрофлот подтвердил соответствие рейтингу "5 звезд" ассоциации APEX

Аэрофлот вновь получил высший рейтинг «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX. Таким образом, он сохранил престижный статус, который был присвоен ему год назад и теперь продлен на 2019 год. Этот результат объявлен на торжественной церемонии APEX EXPO Awards, которая состоялась 24 сентября в Бостоне
Setl City
26.09.2018 13:45

Setl City отремонтирует и оборудует петербургский приют для собак

Setl City за свой счет осуществит ремонт приюта для животных в Невском районе. В отделку и оборудование нового здания на Глухоозерском шоссе компания вложит около 9,5 млн рублей.
ГК "КВС"
26.09.2018 13:12

Оформление заявки на ипотеку за 1 день

Отличная новость. В ближайшее время компания «КВС» запускает услугу по оформлению заявки на ипотеку за 1 день.
ГК "КВС"
26.09.2018 11:47

Ипотечная программа для военнослужащих на новые квартиры от компании «КВС»

Банк «РОССИЯ» аккредитовал в «Ясно.Янино» два корпуса (1.1 и 1.3) 2 оч. 2 этап и в «Новое Сертолово» 8, 9, 10, 11 корпуса 5 ЖГ по программе «Военная Ипотека»
ГК "КВС"
26.09.2018 11:34

Новые возможности от компании «КВС»

В офисе продаж жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» для наших клиентов работает ипотечный консультант
ГК «Эталон»
26.09.2018 11:19

Открыты продажи квартир в новом корпусе ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Стартовали продажи квартир в новом корпусе жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ГК "КВС"
25.09.2018 17:53

Открытие офиса продаж ЖК «Континенты»

С 18 сентября начал работать офис продаж на объекте ЖК «Континенты» по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Брюлловская/ ул. Архитектора Белова, ст. м. «Парнас».
Setl City
25.09.2018 16:37

«Петербургская Недвижимость» предлагает к покупке квартиры с двумя лоджиями

Квартиры с лоджией, балконом или террасой более конкурентоспособны. На дополнительной площади можно оборудовать место для отдыха, устроить зимний сад или даже организовать кабинет
ГК «Эталон»
25.09.2018 16:31

ЖК Botanica и Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

Альфа-Банк аккредитовал сразу два жилых комплекса бизнес-класса от «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») – Botanica и Fusion*.