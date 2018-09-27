Владимир Путин в Петербурге проведет переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Встреча пройдет в Петербурге в октябре, передает 27 сентября RT со ссылкой на «Известия». Точная дата пока не называется.

Также Ушаков добавил, что 11 ноября Путин планирует посетить Париж для участия в мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

В начале июня этого года Путин побывал в Австрии с рабочим визитом.