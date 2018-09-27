Британские учёные придумали робота, который снимает листья с салата. Он должен помочь фермерам

Инженеры Кембриджского университета представили робота, который может аккуратно снять с кочана салата верхние листья. Процесс занимает 27 секунд. Об этом 26 сентября сообщает издание N+1.

Робот оснащён системой компьютерного зрения. Она состоит из камеры, которая анализирует кочан, ищет кочерыжку и определяет положение овоща в пространстве. Для этого в алгоритм программы загружены сотни фотографий салата. Вторая часть робота — специальная рука с насадкой в виде насоса. Она может аккуратно снимать с овоща по одному листу, не разрушая весь кочан.

Разработчики отметили, что обучить робота можно и на примере других овощей, для этого достаточно загрузить в его «память» фотографии других культур.

Робот может быть применён в сфере сельского хозяйства, например, для подготовки продукции к продаже — после сбора салата латук (или айсберга, как называют одну из его разновидностей) верхние пожухлые листья до сих пор приходилось снимать вручную. Теперь этим может заняться британский робот.