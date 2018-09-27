В продажу возвращается легендарный фотоаппарат «Зенит» по новой цене. Он будет стоить около шести тысяч евро и продаваться в Европе

Красногорский завод имени Зверева и немецкая компания Leica Camera Ag совместно разработали модифицированный фотоаппарат Zenit M. Как сообщили в Ростехе, камеру представили 26 сентября на выставке в Кёльне Photokina 2018.

Впрочем, от советского «Зенита» новый фотоаппарат, похоже, унаследовал только название и элементы дизайна. А в его основу легла камера Leica M Type 240. Объектив Zenit M создаёт не требующее обработки изображение с эффектом боке (когда часть кадра размыта) и софт-фокуса (так называемый мягкий фокус). Все компоненты и материалы камеры разработаны в России, собран он здесь же, подчеркивают в Ростехе.

«Однако это не ограниченное издание с новыми функциями, а камеры в лимитированном дизайне, эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. Тираж этой камеры крайне ограничен. Всего 500 штук номерных камер и объективов "Зенитар" 1,0/35, доступных к приобретению в России и Европе», – рассказал РИА «Новости» представитель Красногорского завода имени С. А. Зверева.

Он уточнил, что стоить фотоаппарат будет от пяти до шести тысяч евро. Продажи в Европе стартуют в декабре 2018-го, в России — в январе 2019-го.