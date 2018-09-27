Петербургская "Партия роста" просит Эллу Памфилову не вводить досрочное голосование. И вспоминает выборы 2014 года

Руководитель «Партии Роста» в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева обратилась к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой не допустить возврата досрочного голосования на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Письмо за подписью депутата ушло в столицу 26 сентября.

Как говорится в обращении, в 2019 году в Северной столице одновременно пройдут выборы губернатора и депутатов 107 муниципальных советов. Подготовка к избирательной кампании уже началась, в том числе обсуждается возврат досрочного голосования на муниципальных выборах. Дмитриева написала главе Центризбиркома о негативном опыте подобного голосования в 2014 году: «При досрочном голосовании на выборах депутатов муниципальных советов более 95% бюллетеней было заполнено единообразно в пользу одних и тех же кандидатов, признанных в дальнейшем победителями, а голосование непосредственно в единый день голосования показало совершенно иное распределение предпочтений граждан», – отметила глава фракции «Партии Роста».

«Именно манипуляции с досрочным голосованием на муниципальных выборах 2014 года стали причиной его отмены в 2016-м. Попытки возвращения досрочного голосования, полностью дискредитировавшего себя на выборах 2014 года, могут свидетельствовать о желании некоторых участников избирательного процесса опять использовать досрочное голосование для фальсификаций итогов выборов», – убеждена Дмитриева.

В письме она попросила не допустить введения подобного механизма в Петербурге вновь.

Отметим, о том, что возврат досрочных выборов обсуждается, «Фонтанке» рассказывал в интервью глава Горизбиркома Виктор Миненко.

Также спикер ЗакСа Вячеслав Макаров подтвердил журналистам, что депутатам петербургского парламента предстоит принять решение, возвращать или нет данный механизм.