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Происшествия
26.09.2018 23:57
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Следственный комитет Петербурга вменил адвокату Федотову обман на 30 млн. Деньги ему передали для прекращения дела о контрабанде

Петербургский адвокат Михаил Федотов задержан на двое суток после того, как сотрудники ФСБ вошли за посетителем в его кабинет на Марата и изъяли муляж в виде 30 миллионов рублей. «Фонтанка» выяснила, что на словах сумма требовалась для решения вопроса в пользу компании, занимающейся в Ленобласти перевалкой нефтепродуктов. Как раз их бизнесом и занимается линейный отдел МВД на водном транспорте, где возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Помимо этого, госбезопасность ищет по Петербургу еще одного юриста.  

По информации нашего издания, около 22 часов 26 сентября Следственный комитет Петербурга задержал на двое суток председателя Санкт-Петербургской адвокатской коллегии «Регион» 52-летнего Михаила Федотова. Ему вменили покушение на часть четвертую статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере». Ранее «Фонтанка» уже сообщила о размере — 30 миллионов рублей. 

Также наше издание несколько часов назад рассказало, как днем 26 сентября оперативники отдела «М» (кураторы силового блока) регионального УФСБ посетили личный кабинет адвоката Федотова на Марата, 92. Это произошло после того, как его знакомый занес ему 30 миллионов рублей. Вернее, муляж в виде этой суммы. 

«Фонтанке» стали известны договоренности между Федотовым и посетителем. Тема касалась уголовного дела по одному из видов контрабанды, находящегося в производстве Санкт-Петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте. Дальнейшую информацию вкратце подтверждает официальный сайт СК по Петербургу.  

Для понимания, надо вспомнить, что сообщали наши коллеги из 47news 7 августа этого года. Тогда, по их информации, в Петербурге прошли обыски у фигурантов дела о контрабанде полутора тысяч тонн мазута через порт Усть-Луга. Это случилось после того, как дознанием Кингисеппской таможни было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК – «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». До этого, 5 августа, сотрудники Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры проверили в Усть-Лужском таможенном посту танкер-тихоход «Фрея» под российским флагом. Судно направлялось в Таллин.

Судя по сопроводительным документам, в грузовом отделении должна была находиться «смола минеральная» весом полторы тысячи тонн и стоимостью 36,2 млн рублей. Отправителем товара была указана петербургская компания ООО «Химпромснаб», получателем — фирма из Великобритании «Sun-Gaty LP», зарегистрированная в Шотландии. В ходе проверки было установлено, что смолы в танкере было не более 10%. Остальным грузом оказался мазут стоимостью 37,7 млн рублей. Отметим, товар внесён в список стратегических. При этом таможенная ставка на вывоз смолы равняется нулю, в то время как ставка на мазут равна 134,5 долларам с тонны. Таким образом, организаторы схемы сэкономили бы 181 тысячу долларов или 11,6 млн рублей по нынешнему курсу.

В результате, уголовное дело оказалось в производстве Санкт-Петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте. Как сообщили «Фонтанке» в транспортной полиции, «по уголовному делу допрашиваются свидетели, уже есть прочные факты, что не понравятся коммерсантам этого «Химпромснаб».

Как стало известно нашему изданию, муляж в 30 миллионов рублей занесли к Федотову, чтобы решить вопрос о прекращении этого дела. Сам же адвокат Федотов, по версии следствия, уверял, что может воздействовать как на следствие, так и имеет нужных знакомых в Кингисеппской таможне. Что, судя по квалификации дела (мошенничество), опроверг Следственный комитет.

Также на сайте СК по Петербургу  упоминается соучастник Федотова — некий Зимин. По информации «Фонтанки», это юрист петербургской компании ООО «Фордевинд» Сергей Зимин.  По мнению следствия, именно он сообщил Федотову о том, что бизнесмены попали в тяжелую ситуацию, когда их груз остановили на Кингисеппской таможне и предложил знакомому поучаствовать в их процессуальной судьбе. 

В момент задержания Федотова Зимина не было рядом, поэтому в данный момент его ищут оперативники с Литейного, 4.


© Фонтанка.Ру

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