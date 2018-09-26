«Решение об отказе принималось на высшем уровне». Британское МВД не будет сотрудничать с Россией при расследовании отравления Скрипалей

Министерство внутренних дел Великобритании отказало Генпрокуратуре РФ в оказании правовой помощи при расследовании уголовного дела, которое было возбуждено в России по факту отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщили 26 сентября в посольстве РФ в Великобритании.

«В качестве обоснования отказа британская сторона ссылается на пункт «b» статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. Согласно этому пункту, «в помощи может быть отказано, если запрашиваемая Сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку (ordre public – основы правопорядка) или другим существенно важным интересам», – говорится в сообщении российских дипломатов.

Причем в посольстве РФ подчеркнули, что решение об отказе в помощи российским прокурорам «принималось на самом высоком политическом уровне». По мнению дипломатов, это «является еще одним свидетельством политического контроля над ходом расследования».