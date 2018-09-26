«Решение об отказе принималось на высшем уровне». Британское МВД не будет сотрудничать с Россией при расследовании отравления Скрипалей
Министерство внутренних дел Великобритании отказало Генпрокуратуре РФ в оказании правовой помощи при расследовании уголовного дела, которое было возбуждено в России по факту отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщили 26 сентября в посольстве РФ в Великобритании.
«В качестве обоснования отказа британская сторона ссылается на пункт «b» статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. Согласно этому пункту, «в помощи может быть отказано, если запрашиваемая Сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку (ordre public – основы правопорядка) или другим существенно важным интересам», – говорится в сообщении российских дипломатов.
Причем в посольстве РФ подчеркнули, что решение об отказе в помощи российским прокурорам «принималось на самом высоком политическом уровне». По мнению дипломатов, это «является еще одним свидетельством политического контроля над ходом расследования».
«Британская сторона подтвердила, что развернутая ею кампания вокруг отравления С. и Ю. Скрипалей преследовала исключительно политические и пропагандистские цели. Она не имеет ничего общего со стремлением к установлению истины по делу и привлечению виновных к ответственности», – заявили в посольстве РФ в Великобритании.
Справка:
Прокуратура Великобритании 5 сентября предъявила Руслану Боширову и Александру Петрову обвинение в сговоре с целью убийства экс-разведчика Сергея Скрипаля, попытке убийства его и дочери Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бэйли, хранении и использовании отравляющего вещества класса «Новичок». Были опубликованы фотографии обвиняемых и доказательства их путешествия в Солсбери в марте 2018 года. Они утверждают, что ездили в город в туристических целях. В СМИ появились дополнительные доказательства того, что Петров и Боширов могут быть связаны с российскими спецслужбами.
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля с дочерью нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает.